Трехколесную скорую помощь отправили на срочный вызов к больному в Коми

Сыктывкар, 9 января. Жители Коми стали свидетелями необычного явления: по дороге на вызов выехала трехколесная карета скорой помощи.

В социальной сети была опубликована запись с видеорегистратора с каретой скорой помощи в Удорском районе. Видео могло бы ничем не запомниться зрителям, если бы не одна любопытная деталь — у автомобиля не хватало заднего левого колеса. На срочный вызов, вероятно, 6 января к больному мчалась трехколесная скорая помощь.

В настоящее время остается секретом, почему транспортное средство в таком состоянии отправили на вызов. Очевидцы подчеркивают, что автомобиль ехал по гололеду, а дорога не была посыпана песком.