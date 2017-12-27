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Ухтинский «Отелло» поджег квартиру возлюбленной
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    Ухтинский «Отелло» поджег квартиру возлюбленной

    12:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:11  27 Декабря 2017
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    Ухтинский «Отелло» поджег квартиру возлюбленной

    Ухта, 27 декабря. Житель Ухты поджег квартиру возлюбленной, с которой ранее расстался из-за ревности, сообщили в правоохранительных органах города.

    Пара рассталась на почве ревности мужчины. Однако даже после разрыва он все равно решил отомстить возлюбленной. Ухтинский «Отелло» забрался на козырек подъезда подруги, спустившись по трубе, влез через форточку в ее квартиру и подбросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Помещение загорелось.

    Спустя некоторое время в квартиру вернулась хозяйка и поспешила вызвать пожарных и полицию. Сумма причиненного ущерба составила 57 тысяч рублей.

    Ухтинский «Отелло» поджег квартиру возлюбленной

    Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #квартира #ревность #поджег #месть #ухта
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