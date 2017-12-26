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Пьяный житель Коми угрожал взорвать отдел полиции
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    Пьяный житель Коми угрожал взорвать отдел полиции

    13:54  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:54  26 Декабря 2017
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    Пьяный житель Коми угрожал взорвать отдел полиции

    Сыктывкар, 26 декабря. Пьяный житель Коми угрожал по телефону взорвать отдел полиции в Сосногорске, сообщили представители правоохранительных органов.

    Служба 112 передала в дежурную часть ОМВД Сосногорского района сообщение о том, что отделу полиции угрожает взрыв. Житель Коми также высказывал оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов.

    Полицейские выехали по адресу звонящего. Дверь им открыл пьяный 62-летний местный житель. Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

    Пьяный житель Коми угрожал взорвать отдел полиции

    Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы, заметили представители пресс-службы главного управления МВД по Коми.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #взрыв #сыктывкар #коми #полиция #телефон #угрозы #сосногорск
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