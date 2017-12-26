Пьяный житель Коми угрожал взорвать отдел полиции

Сыктывкар, 26 декабря. Пьяный житель Коми угрожал по телефону взорвать отдел полиции в Сосногорске, сообщили представители правоохранительных органов.

Служба 112 передала в дежурную часть ОМВД Сосногорского района сообщение о том, что отделу полиции угрожает взрыв. Житель Коми также высказывал оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские выехали по адресу звонящего. Дверь им открыл пьяный 62-летний местный житель. Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы, заметили представители пресс-службы главного управления МВД по Коми.