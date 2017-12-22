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Житель Сыктывкара зарезал жену в свой день рождения
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    Житель Сыктывкара зарезал жену в свой день рождения

    12:30  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:30  22 Декабря 2017
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    Житель Сыктывкара зарезал жену в свой день рождения

    Сыктывкар, 22 декабря. Житель Сыктывкара зарезал 50-летнюю жену в день своего рождения из-за ревности, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Коми.

    Сообщение о ножевом ранении поступило 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов из дома по улице Старовского в Сыктывкаре.

    Между третьим и четвертым этажами они встретили мужчину, руки которого были в крови.

    «Один из автоинспекторов поднялся в квартиру, — рассказали источники в полиции. — Помещение также было забрызгано кровью, а на полу лежала женщина, не подававшая признаков жизни».

    Житель Сыктывкара зарезал жену в свой день рождения

    Как оказалось муж, у которого в этот день был день рождения, зарезал 50-летнюю супругу из-за ревности во время праздничного застолья. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
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