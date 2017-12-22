Житель Сыктывкара зарезал жену в свой день рождения

Сыктывкар, 22 декабря. Житель Сыктывкара зарезал 50-летнюю жену в день своего рождения из-за ревности, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Коми.

Сообщение о ножевом ранении поступило 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов из дома по улице Старовского в Сыктывкаре.

Между третьим и четвертым этажами они встретили мужчину, руки которого были в крови.

«Один из автоинспекторов поднялся в квартиру, — рассказали источники в полиции. — Помещение также было забрызгано кровью, а на полу лежала женщина, не подававшая признаков жизни».

Как оказалось муж, у которого в этот день был день рождения, зарезал 50-летнюю супругу из-за ревности во время праздничного застолья. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.