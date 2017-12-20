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Общество
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Россия
Жители Коми до праздника отправят новогоднюю елку на дрова
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    Жители Коми до праздника отправят новогоднюю елку на дрова

    16:24  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:24  20 Декабря 2017
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    Жители Коми до праздника отправят новогоднюю елку на дрова

    Сыктывкар, 20 декабря. Руководитель администрации Княжпогостского района Республики Коми Вячеслав Ивочкин распорядился демонтировать новогоднюю елку в Емве и отправить ее на дрова для малоимущих.

    В Емве новогодняя елка не понравилась местным жителям. Они заявили, что дерево лысое и кривое. По их мнению, установленная властями ель не может являться главным символом предстоящего Нового года.

    Ивочкин распорядился в ближайшие дни найти новое дерево, которое бы удовлетворило запросы горожан. После установки нового дерева старое демонтируют.

    «Установленную на сегодня елку после демонтажа планируется распилить на дрова и отдать их малоимущим», — цитирует руководителя районной администрации местные СМИ.

    Жители Коми до праздника отправят новогоднюю елку на дрова

    Ивочкин рассматривает вариант замены живой ели на искусственную. Как показывают результаты голосования, местные жители поддерживают его идею.

    Автор: Катерина Тимошенская
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