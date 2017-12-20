Жители Коми до праздника отправят новогоднюю елку на дрова

Сыктывкар, 20 декабря. Руководитель администрации Княжпогостского района Республики Коми Вячеслав Ивочкин распорядился демонтировать новогоднюю елку в Емве и отправить ее на дрова для малоимущих.

В Емве новогодняя елка не понравилась местным жителям. Они заявили, что дерево лысое и кривое. По их мнению, установленная властями ель не может являться главным символом предстоящего Нового года.

Ивочкин распорядился в ближайшие дни найти новое дерево, которое бы удовлетворило запросы горожан. После установки нового дерева старое демонтируют.

«Установленную на сегодня елку после демонтажа планируется распилить на дрова и отдать их малоимущим», — цитирует руководителя районной администрации местные СМИ.

Ивочкин рассматривает вариант замены живой ели на искусственную. Как показывают результаты голосования, местные жители поддерживают его идею.