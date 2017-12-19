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Житель Ухты зарезал отца во время разговора на повышенных тонах
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    Житель Ухты зарезал отца во время разговора на повышенных тонах

    13:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  19 Декабря 2017
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    Житель Ухты зарезал отца во время разговора на повышенных тонах

    Ухта, 19 декабря. Разговор отца с сыном в Ухте закончился смертью 68-летнего мужчины, сообщили главном следственном управлении СК РФ по Коми.

    В Ухте возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В декабре этого года 68-летний отец и 36-летний сын встретились в доме по улице Советской. Во время беседы мужчины поссорились и перешли на повышенные тона. После этого сын схватил нож и нанес несколько ударов родственнику.

    Житель Ухты зарезал отца во время разговора на повышенных тонах

    Нож задел жизненно-важные органы: старший мужчина скончался на месте происшествия. Полиция задержала подозреваемого. Идет расследование уголовного дела.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #убийство #коми #сын #отец #ухта
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