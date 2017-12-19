Неопытный водитель на иномарке сбил женщину с четырехлетним ребенком в Коми

Сыктывкар, 19 декабря. Неопытный водитель за рулем иномарки Subaru сбил в Усть-Вымском районе Коми молодую мать с четырехлетним ребенком, сообщили в управлении ГИБДД МВД РФ по республике.

Инцидент произошел накануне вечером. За рулем Subaru Forester сидел неопытный водитель. Проезжая по улице Гагарина в Микуне, он сбил двоих пешеходов — девушку и четырехлетнего ребенка. Как оказалось, пострадавшие приходятся друг другу матерю и сыном. К счастью, пешеходы отделались ушибами.

Госавтоинспекция зафиксировала ДТП в Усть-Вымском районе. Известно, что водитель в списках злостных нарушителей мужчина не значился, пишут местные СМИ.

Ранее, как пишет Ura.Ru, стали известны подробности ДТП в Кургане, при котором был разбит служебный автомобиль гендиректора предприятия «Курганприбор» Cadillac Escalade.