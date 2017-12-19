Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Происшествия
Неопытный водитель на иномарке сбил женщину с четырехлетним ребенком в Коми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Неопытный водитель на иномарке сбил женщину с четырехлетним ребенком в Коми

    11:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:54  19 Декабря 2017
    150

    Неопытный водитель на иномарке сбил женщину с четырехлетним ребенком в Коми

    Сыктывкар, 19 декабря. Неопытный водитель за рулем иномарки Subaru сбил в Усть-Вымском районе Коми молодую мать с четырехлетним ребенком, сообщили в управлении ГИБДД МВД РФ по республике.

    Инцидент произошел накануне вечером. За рулем Subaru Forester сидел неопытный водитель. Проезжая по улице Гагарина в Микуне, он сбил двоих пешеходов — девушку и четырехлетнего ребенка. Как оказалось, пострадавшие приходятся друг другу матерю и сыном. К счастью, пешеходы отделались ушибами.

    Госавтоинспекция зафиксировала ДТП в Усть-Вымском районе. Известно, что водитель в списках злостных нарушителей мужчина не значился, пишут местные СМИ.

    Неопытный водитель на иномарке сбил женщину с четырехлетним ребенком в Коми

    Ранее, как пишет Ura.Ru, стали известны подробности ДТП в Кургане, при котором был разбит служебный автомобиль гендиректора предприятия «Курганприбор» Cadillac Escalade.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #коми #сывтывкар
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть