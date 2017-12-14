Два населенных пункта в Коми остались без света

Сыктывкар, 14 декабря. В Удорском районе республики два населенных пункта остались без электричества.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на региональное МЧС, без света остались деревни Чернутьево и Большая Пысса. Причина ЧП — технологический инцидент с отключением ВЛ-110 кВ.

В пресс-центре компании «Комиэнерго» сообщили, что на место происшествия выехала бригада Южных районных электрических сетей. Специалисты намерены восстановить электроснабжение в ближайшее время.