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Украина
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Происшествия
Два населенных пункта в Коми остались без света
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    Два населенных пункта в Коми остались без света

    6:34  14 Декабря 2017  /обновлено: 6:34  14 Декабря 2017
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    Два населенных пункта в Коми остались без света

    Сыктывкар, 14 декабря. В Удорском районе республики два населенных пункта остались без электричества.

    Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на региональное МЧС, без света остались деревни Чернутьево и Большая Пысса. Причина ЧП — технологический инцидент с отключением ВЛ-110 кВ.

    В пресс-центре компании «Комиэнерго» сообщили, что на место происшествия выехала бригада Южных районных электрических сетей. Специалисты намерены восстановить электроснабжение в ближайшее время.

    Автор: Константин Терехов
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