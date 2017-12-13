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Нетрезвый житель Коми «заминировал» детский сад и потребовал выкуп
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    Нетрезвый житель Коми «заминировал» детский сад и потребовал выкуп

    13:20  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  13 Декабря 2017
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    Нетрезвый житель Коми «заминировал» детский сад и потребовал выкуп

    Сосногорск, 13 декабря. Злоупотребивший спиртным житель Коми не придумал ничего умнее, чем заявить в спасательную службу о бомбе, якобы заложенной в детский сад города Сосногорска.

    Пьяный 24-летний мужчина потребовал 30 миллионов рублей, «чтобы не произошло взрыва».

    Подвыпивший молодой человек развлекался долго: сперва он позвонил в службу спасения, чтобы заявить о драке, которая происходит в местном ночном баре, после этого потребовал выкуп за то, что в детском садике не взорвется бомба, а после сообщил, что собирается покончить с собой. По видимому, мужчине очень скучно было проводить время одному.

    Как сообщают местные СМИ, ни одно из сообщений не подтвердилось. Злоумышленника вскоре задержала полиция, против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о террористическом акте. «Заскучавшему» молодому человеку может грозить до трех лет тюрьмы.

    Нетрезвый житель Коми «заминировал» детский сад и потребовал выкуп

    Автор: Валентин Меликов
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