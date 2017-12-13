Нетрезвый житель Коми «заминировал» детский сад и потребовал выкуп

Сосногорск, 13 декабря. Злоупотребивший спиртным житель Коми не придумал ничего умнее, чем заявить в спасательную службу о бомбе, якобы заложенной в детский сад города Сосногорска.

Пьяный 24-летний мужчина потребовал 30 миллионов рублей, «чтобы не произошло взрыва».

Подвыпивший молодой человек развлекался долго: сперва он позвонил в службу спасения, чтобы заявить о драке, которая происходит в местном ночном баре, после этого потребовал выкуп за то, что в детском садике не взорвется бомба, а после сообщил, что собирается покончить с собой. По видимому, мужчине очень скучно было проводить время одному.

Как сообщают местные СМИ, ни одно из сообщений не подтвердилось. Злоумышленника вскоре задержала полиция, против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о террористическом акте. «Заскучавшему» молодому человеку может грозить до трех лет тюрьмы.