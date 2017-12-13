Врачи в Коми смогут диагностировать меланому на ранней стадии

Сыктывкар, 13 декабря. В Коми врачи смогут диагностировать меланому на ранней стадии. Новый аппарат УЗИ поступил в стационар Республиканского кожно-венерологического диспансера.

Отмечается, что аппарат позволит вести динамику уже имеющихся заболеваний. Он также используется для обнаружения на ранних стадиях онкологию – меланому.

Как рассказали журналистам в РКВД, новый аппарат дает возможности ультразвуковой, цифровой, в высоком разрешении визуализации. Медики смогут осмотреть все слои кожи, вплоть до мышечной фасции.

Как добавили в диспансере, раньше врачи использовали как основной метод исследование кожи, были гистология и патоморфология.