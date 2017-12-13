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Врачи в Коми смогут диагностировать меланому на ранней стадии
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    Врачи в Коми смогут диагностировать меланому на ранней стадии

    8:41  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:41  13 Декабря 2017
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    Врачи в Коми смогут диагностировать меланому на ранней стадии

    Сыктывкар, 13 декабря. В Коми врачи смогут диагностировать меланому на ранней стадии. Новый аппарат УЗИ поступил в стационар Республиканского кожно-венерологического диспансера.

    Отмечается, что аппарат позволит вести динамику уже имеющихся заболеваний. Он также используется для обнаружения на ранних стадиях онкологию – меланому.

    Как рассказали журналистам в РКВД, новый аппарат дает возможности ультразвуковой, цифровой, в высоком разрешении визуализации. Медики смогут осмотреть все слои кожи, вплоть до мышечной фасции.

    Как добавили в диспансере, раньше врачи использовали как основной метод исследование кожи, были гистология и патоморфология. 

    Врачи в Коми смогут диагностировать меланому на ранней стадии

    Автор: Алия Садыкова
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