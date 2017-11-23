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Водитель Mazda сбил пьяного пешехода в Калининградской области
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    Водитель Mazda сбил пьяного пешехода в Калининградской области

    17:14  23 Ноября 2017
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    Водитель Mazda сбил пьяного пешехода в Калининградской области

    Калининград, 23 ноября. В городе Советске Калининградской области 22 ноября произошло ДТП — водитель Mazda сбил 43-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

    Накануне вечером в Советске произошло дорожно-транспортное происшествие — 66-летний водитель иномарки на дороге сбил пешехода. Известно, что мужчина шел по освещенной проезжей части, однако не имел на одежде светоотражающих элементов. Кареты скорой помощи срочно госпитализировали пострадавшего. В правоохранительных органах отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #дтп #калининград
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