Водитель Mazda сбил пьяного пешехода в Калининградской области

Калининград, 23 ноября. В городе Советске Калининградской области 22 ноября произошло ДТП — водитель Mazda сбил 43-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне вечером в Советске произошло дорожно-транспортное происшествие — 66-летний водитель иномарки на дороге сбил пешехода. Известно, что мужчина шел по освещенной проезжей части, однако не имел на одежде светоотражающих элементов. Кареты скорой помощи срочно госпитализировали пострадавшего. В правоохранительных органах отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.