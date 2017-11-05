Амурский тигр напал на сотрудника калининградского зоопарка

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Калининград, 5 ноября. Амурский тигр напал на сотрудника калининградского зоологического парка в уличном вольере, женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального СК России.

По имеющимся данным, в воскресенье около полудня (13.00 по московскому времени) на зоотехника напало животное по кличке Тайфун. По предварительной информации, зверь вышел в уличный вольер в тот момент, когда там находился сотрудник зоопарка.

В настоящее время сотрудница госпитализирована в больницу.

По данному факту Следственный комитет России по Калининградской области инициировал доследственную проверку.

Выясняются все обстоятельства и детали случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.