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Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде
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    Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

    12:23  5 Ноября 2017
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    Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

    Калининград, 5 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил строящуюся в Калининграде арену, которая также примет матчи первенства мира в 2018 году. Об этом на своей странице в Instagram написал вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. 

    Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

    По его словам, главный тренер национальной команды остался доволен стадионом. Он также выразил надежду на то, что у Черчесова будет когда-нибудь возможность оценить арену в рабочей обстановке. 

    Ранее была представлена форма сборной России по футболу на ЧМ-2018. 

     

    Автор: Дана Балан
    #футбол #калининград #черчесов #сборная россии
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