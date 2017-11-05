Черчесов остался доволен качеством стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

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Калининград, 5 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил строящуюся в Калининграде арену, которая также примет матчи первенства мира в 2018 году. Об этом на своей странице в Instagram написал вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, главный тренер национальной команды остался доволен стадионом. Он также выразил надежду на то, что у Черчесова будет когда-нибудь возможность оценить арену в рабочей обстановке.

Ранее была представлена форма сборной России по футболу на ЧМ-2018.