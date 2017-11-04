Депутат арестован за вымогательство у главы местного СК в Калининграде

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Калининград, 4 ноября. Суд в Калининграде арестовал депутата областной Думы, главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова по делу о вымогательстве у руководителя местного СК.

По версии следствия, Рудников вымогал у главы Следственного комитета по Калининграду генерал-лейтенанта Виктора Леденева деньги в размере 50 тысяч долларов за отказ от публикации материала с критикой в его адрес.

Посредником в переговорах выступал бывший заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Дацышин. Он также помещен под арест до 1 января 2018 года.

Издание «Новые колеса» регулярно публикует материалы о громких региональных скандалах, всевозможных разоблачениях и тайной жизни политиков и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах. В 2006 году в отношении главного редактора Рудникова уже было возбуждено сразу пять уголовных дел, связанных с публикациями еженедельника.