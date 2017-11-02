Вооруженный резаком мужчина ворвался в здание телеканала в Калининграде

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Калининград, 2 ноября. Неизвестный злоумышленник, вооруженный резаком, проник в здание ГТРК «Калининград» и начал угрожать охраннику расправой. Об этом в четверг говорится на сайте телекомпании.

Как рассказали журналисты, мужчина был в солнцезащитных очках, в здании он начал расклеивать на стенах листовки с экстремистскими призывами.

Сотрудник охраны предпринял попытку остановить злоумышленника, однако тот начал размахивать холодным оружием, выкрикивая: «А хочешь, я тебе вены вскрою!».

Затем он убежал в неизвестном направлении, сообщает Lenta.ru.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 23 октября в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» ворвался злоумышленник и напал с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Как позже удалось выяснить, нападавшим оказался гражданин Грузии Борис Гриц.