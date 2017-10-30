ФСБ предотвратила в Калининграде передачу секретной информации иностранным спецслужбам

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Калининград, 30 октября. Оперативники ФСБ в Калининградской области обнаружили злоумышленника, который намеревался передать сведения военного характера иностранной разведывательной службе. В ФСБ подчеркнули, что действия потенциального изменника создавали угрозу безопасности России.

«Оперативниками установлен житель области, намеревавшийся передать иностранной спецслужбе сведения военного характера за денежное вознаграждение», — приводит сообщение ФСБ RT.

По данным ФСБ, злоумышленник намеревался получить секретную информацию через своих знакомых в ВС России, чтобы продать ее дальше иностранной спецслужбе. В ФСБ подчеркнули, что замысел удалось пресечь на начальной стадии и не допустить нанесения ущерба безопасности государства.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, злоумышленнику официально объявили, что его действия недопустимы и подпадают под статью «Государственная измена».