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ФСБ предотвратила в Калининграде передачу секретной информации иностранным спецслужбам
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    ФСБ предотвратила в Калининграде передачу секретной информации иностранным спецслужбам

    20:19  30 Октября 2017
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    ФСБ предотвратила в Калининграде передачу секретной информации иностранным спецслужбам

    Калининград, 30 октября. Оперативники ФСБ в Калининградской области обнаружили злоумышленника, который намеревался передать сведения военного характера иностранной разведывательной службе. В ФСБ подчеркнули, что действия потенциального изменника создавали угрозу безопасности России.

    «Оперативниками установлен житель области, намеревавшийся передать иностранной спецслужбе сведения военного характера за денежное вознаграждение», — приводит сообщение ФСБ RT.

    По данным ФСБ, злоумышленник намеревался получить секретную информацию через своих знакомых в ВС России, чтобы продать ее дальше иностранной спецслужбе.  В ФСБ подчеркнули, что замысел удалось пресечь на начальной стадии и не допустить нанесения ущерба безопасности государства.

    Как сообщает пресс-служба ФСБ, злоумышленнику официально объявили, что его действия недопустимы и подпадают под статью «Государственная измена».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #калининград #фсб #госизмена
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