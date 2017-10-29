Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области

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Калининград, 29 октября. На территории Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в воскресенье представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, 30 октября порывы ветра будут достигать 18-25 метров в секунду.

«На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 18-23 м/с, со второй половины ночи местами порывы 25 м/с», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Мурманской области ожидается мокрый снег с гололедицей.