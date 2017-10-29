Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Аварию на газопроводе устранили в Оренбургской области
Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области

    16:34  29 Октября 2017
    180

    Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области

    Калининград, 29 октября. На территории Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в воскресенье представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

    Согласно предварительной информации, 30 октября порывы ветра будут достигать 18-25 метров в секунду.

    «На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 18-23 м/с, со второй половины ночи местами порывы 25 м/с», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Мурманской области ожидается мокрый снег с гололедицей.

    Автор: Алексей Громов
    #шторм #калининград
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        40
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        513
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        6431
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        191