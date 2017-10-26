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Мать двоих детей осудили за торговлю наркотиками в Калининграде
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    Мать двоих детей осудили за торговлю наркотиками в Калининграде

    6:48  26 Октября 2017
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    Мать двоих детей осудили за торговлю наркотиками в Калининграде

    Калининград, 26 октября. Мать двоих детей осудили за торговлю наркотиками в Калининграде.

    Как сообщает пресс-служба областного суда, такое решение вынес Московский районный суд.  

    Согласно материалам дела, в ноябре 2016 года женщина купила наркотическую смесь массой 0,048 грамма, содержащую карфентанил и героин. Она расфасовала вещество и перепродала. Через несколько дней она повторила свои действия.

    В суде женщина признала свою вину. На иждивении женщины находятся двое малолетних детей.

    Отбывать наказание сроком 11 лет женщина будет в колонии общего режима.

    Мать двоих детей осудили за торговлю наркотиками в Калининграде

    Автор: Алия Садыкова
    #суд #наркотики
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