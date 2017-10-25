Калининградец ограбил туриста из Москвы, но потом извинился

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Калининград, 25 октября. Простодушный житель Калининградской области ограбил туриста из Москвы, однако потом, «испугавшись уголовной ответственности», извинился перед ним и вернут приезжему его кошелек — но без денег. Инцидент произошел в прошлый четверг.

Приезжий из Москвы около 5 часов утра сел в машину к двум мужчинам, которые обещали довезти его до гостиницы. Когда приезжий попросил остановиться, чтобы зайти в круглосуточный магазин, пассажир автомобиля вышел с ним, ударил туриста кулаком в лицо и вытащил у него из кармана куртки кошелек. После чего сел обратно в автомобиль и уехал.

Турист немедленно вызвал полицию, однако еще до того, как подъехали правоохранители, грабитель вернулся, извинился перед пострадавшим и вернул ему кошелек — но без 20 тысяч рублей, которые там были. Деньги он клятвенно обещал вернуть попозже. Уже через несколько минут «покаявшийся» грабитель был задержан инспекторами ГИБДД.

Теперь «раскаявшемуся» грабителю грозит до 7 лет тюремного заключения за грабеж с применением насилия, отмечают местные СМИ.