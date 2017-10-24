Нахамивший журналистке Алиханов извинился вином и цветами

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Калининград, 24 октября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал журналистке, на вопрос которой грубо ответил, цветы и шампанское.

В редакцию интернет-издания «Новый Калининград» пришел помощник Алиханова и передал букет цветов и французское шампанское Krug Grande Cuvee. Денис Калиновский объяснил, что глава региона приносит извинения за «несдержанность».

Помощник губернатора добавил, что в такой ситуации может оказаться каждый человек, однако «всегда должны оставаться человеческие качества».

Шампанское будет выставлено на аукцион. Стоимость бутылки составляет порядка19 тысяч рублей. Полученные средства будут направлены на помощь больным детям.

Напомним, ранее Алиханов на вопрос, почему в Калининградской области не планируют вернуть компенсацию расходов на детский сад, ответил: «По кочану».