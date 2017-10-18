Мэр Калининграда попросил горожан «выехать из города» и «не бить туристов» во время ЧМ-2018 

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Калининград, 18 октября. Калининградский градоначальник Александр Ярошук обратился со своеобразным призывом к жителям города, призвав их во время игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году «не бить» приезжих болельщиков, а лучше даже «выехать из города». В эфире местной радиостанции мэр Калининграда предупредил горожан, что в период матчей движение транспорта в городе будет «практически запрещено».

Перед прибытием туристов на игры в Калининграде мэр города порекомендовал горожанам «навести порядок у себя во дворах».

«Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70–100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут», — заявил мэр в эфире местной радиостанции, порекомендовав калининградцам «навести порядок у себя на дворах», после чего «выехать из города отдохнуть на природу», видимо, чтобы не мешать приезжим болельщикам.

«Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить», — попросил Ярошук.

Мэр подчеркнул, что городские власти намерены договориться о выходных для горожан в дни проведения матчей, поскольку обстановка в Калининграде будет напряженная.

«Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», — заявил градоначальник.

Матчи Чемпионата мира по футболу пройдут в Калининграде 16 июня, 21 июня, 24 июня и 27 июня.