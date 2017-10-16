Жители Калининградской области «поприветствовали» армию США у границ России

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Калининград, 16 октября. Житель Калининградской области опубликовал видео, на котором была показана движущаяся по территории Польши колонна военной техники ВС Соединенных Штатов Америки.

Согласно предварительным данным, четыре колонны бронетехники, которую сопровождали полицейские, прибыли из ФРГ. Автор видео не увидел никаких танков, однако показал американским солдатам средний палец.

«А как к ним относиться? Они же едут к нам не кайфовать. Это же понятно. Напоминает это 41-й год. Все думали, не попрет на нас никто. А сейчас все то же самое», — цитирует слова калининградца Романа издание «Вести».

Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что на территории Польши была развернута бронетанковая дивизия США. Американские военные базируются в районах городов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.