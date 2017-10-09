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Россия
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Волонтеры разыскивают 79-летнего мужчину в Калининграде
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    Волонтеры разыскивают 79-летнего мужчину в Калининграде

    12:31  9 Октября 2017
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    Волонтеры разыскивают 79-летнего мужчину в Калининграде

    Калининград, 9 октября. В Калининграде волонтеры занимаются поиском 79-летнего мужчины. Прохожие сообщили, что видели пропавшего Рима Абзгилдина 8 октября около 16:00 на переулке Иртышский. На данный момент информации о его местонахождении нет.

    Пожилой мужчина ходит хорошо, единственное — опирается на костыль черного цвета. Был одет в болоньевую коричневую куртку и шапку, черные джинсы, носит очки с коричневой оправой. С собой у него была маленькая черная сумка через плечо.

    Приметы разыскиваемого: рост приблизительно 155 см, карие глаза, прямой и длинный нос, седые белые волосы и кучерявая седая борода.

    Волонтеры ищут добровольцев, которые помогут ускорить поиски пожилого мужчины.

    Автор: Дарья Смолина
    #калининград #поиски
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