Волонтеры разыскивают 79-летнего мужчину в Калининграде

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Калининград, 9 октября. В Калининграде волонтеры занимаются поиском 79-летнего мужчины. Прохожие сообщили, что видели пропавшего Рима Абзгилдина 8 октября около 16:00 на переулке Иртышский. На данный момент информации о его местонахождении нет.

Пожилой мужчина ходит хорошо, единственное — опирается на костыль черного цвета. Был одет в болоньевую коричневую куртку и шапку, черные джинсы, носит очки с коричневой оправой. С собой у него была маленькая черная сумка через плечо.

Приметы разыскиваемого: рост приблизительно 155 см, карие глаза, прямой и длинный нос, седые белые волосы и кучерявая седая борода.

Волонтеры ищут добровольцев, которые помогут ускорить поиски пожилого мужчины.