В Калининграде пообещали обеспечить россиян шпротами к Новому году

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Калининград, 5 октября. Калининград способен обеспечить шпротами всю Россию.

Калининградские фермеры способны обеспечить область продуктами. Такое мнение высказал местный бизнесмен Сергей Лютаревич. Он призвал организовать в городе фирменную торговлю, чтобы предоставить фермерам возможность производить качественный товар по доступным для покупателей ценам.

Также, по мнению предпринимателя, региональные производители смогли обеспечить российский рынок шпротными консервами, увеличив производство за последние два года в три раза. Потребители и не заметили, что на рынке больше нет латвийских шпрот, и их заместила отечественная продукция.

На данный момент в Калининграде работают 5 комбинатов, которые производят около 4 миллионов банок консервов в месяц.