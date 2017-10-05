Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Школьница попала под колеса Audi на «зебре» в Светлогорске
Общество
В Калининграде пообещали обеспечить россиян шпротами к Новому году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Калининграде пообещали обеспечить россиян шпротами к Новому году

    14:39  5 Октября 2017
    35

    В Калининграде пообещали обеспечить россиян шпротами к Новому году

    Калининград, 5 октября. Калининград способен обеспечить шпротами всю Россию.

    Калининградские фермеры способны обеспечить область продуктами. Такое мнение высказал местный бизнесмен Сергей Лютаревич. Он призвал организовать в городе фирменную торговлю, чтобы предоставить фермерам возможность производить качественный товар по доступным для покупателей ценам.

    Также, по мнению предпринимателя, региональные производители смогли обеспечить российский рынок шпротными консервами, увеличив производство за последние два года в три раза. Потребители и не заметили, что на рынке больше нет латвийских шпрот, и их заместила отечественная продукция.

    На данный момент в Калининграде работают 5 комбинатов, которые производят около 4 миллионов банок консервов в месяц.

    «Можно с уверенностью сказать что на Новый год все россияне будут со шпротами, и слава Богу что они будут калининградские», - заявил Лютаревич в интервью КП.

    Автор: Юлия Кошкина
    #калининград #шпроты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84120

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107351

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29971

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44613

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26095
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        348
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        976
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        244