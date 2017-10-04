Власти Калининградской области намерены объявить режим ЧС

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Калининград, 4 октября. На территории Калининградской области может быть введен режим чрезвычайно ситуации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

Проект объявления режима ЧС на территории области был подготовлен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось в этот вторник.

Причиной объявления режима ЧС стали обильные осадки, которые вызвали гибель урожая на территории Калининградской области.

Минсельхоз Калининградской области уже поручил подготовить обращение в правительство России об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда.