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Спорт
Алиханов попросил у Путина субсидии на содержание калининградского стадиона
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    Алиханов попросил у Путина субсидии на содержание калининградского стадиона

    12:49  4 Октября 2017  /обновлено: 12:49  04 Октября 2017
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    Алиханов попросил у Путина субсидии на содержание калининградского стадиона

    Калининград, 4 октября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента России Владимира Путина оказать финансовую поддержку в содержании нового стадиона, на котором должна будет пройти часть матчей Чемпионата мира в 2018 году. После ввода стадиона в эксплуатацию Алиханов также надеется на помощь в течение еще нескольких лет.

    Кроме того, он обратился к правительству страны с просьбой проработать вопрос со стороны министерства спорта. Губернатор особенно отметил, что данное пожелание является инициативой не только Калининградской области, но и всех регионов, в которых были построены стадионы к ЧМ-2018, нуждающихся в финансовой поддержке. В итоге президент обещал подумать над его предложением, сообщает Р-Спорт.

    Всего 12 стадионов станут площадками для проведения матчей мирового первенства. Названия восьми из них совпадают с именами своего местоположения: Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону.

    Алиханов попросил у Путина субсидии на содержание калининградского стадиона

    Еще четыре имеют связь с местными культурными или футбольными аспектами: «Стадион Лужники» (Москва), «Мордовия Арена» (Саранск), «Стадион Спартак» (Москва) и «Стадион Фишт» (Сочи). Общая площадь объектов составляет 100 тыс. кв. м, а на их строительство было потрачено более чем 15 млрд рублей.

    Автор: Милана Палей
    #путин #калининград #чм-2018 #алиханов
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