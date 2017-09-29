Мошенник выманил у жителя Калининграда 6 тысяч рублей за «выигрыш» в лотерею

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Калининград, 29 сентября. Житель Калининграда перечислил мошеннику шесть тысяч рублей в надежде получить несуществующий выигрыш в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Калининградской области.

По данным ведомства, мужчина получил СМС, в котором говорилось, что он якобы выиграл 100 тысяч рублей в лотерею. Житель Калининграда связался с «организатором» лотереи, который заявил, что для получения «выигрыша» необходимо заплатить подоходный налог в размере шести тысяч рублей.

Мужчина перевел деньги мошеннику, после чего связь с ним прервалась. При этом обещанные 100 тысяч рублей он так и не получил.