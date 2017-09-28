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Станцию в Калининграде эвакуировали из-за медведя со зловещим предсказанием
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    Станцию в Калининграде эвакуировали из-за медведя со зловещим предсказанием

    17:40  28 Сентября 2017
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    Станцию в Калининграде эвакуировали из-за медведя со зловещим предсказанием

    Калининградская область, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Калининграда эвакуировали железнодорожную станцию из-за подозрительного плюшевого медведя. Об этом сообщили в четверг очевидцы.

    Инцидент произошел на перроне станции «Сельма». Согласно предварительным данным, на скамейке забыли игрушку с черным воздушным шариком, на котором было написано «Немного осталось».

    Специалисты тщательно изучили медведя, однако он не представлял никакой опасности. Сейчас станция работает в обычном режиме.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», в Новосибирске эвакуировали посетителей ряда торговых центров.

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    Автор: Алексей Громов
    #калининград #медведь
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