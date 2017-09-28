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Калининградец протаранил дом угнанным у матери BMW
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    Калининградец протаранил дом угнанным у матери BMW

    13:22  28 Сентября 2017
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    Калининградец протаранил дом угнанным у матери BMW

    Калининград, 28 сентября. Житель Калининграда угнал BMW у собственной матери, однако уехать далеко ему не удалось  — на улице Челнокова 21-летний молодой человек врезался в здание.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, происшествия случилось ночью 25 сентября. Калининградец без прав забрал машину у матери, которой на тот момент не было дома, и решил прокатиться по городу. После ДТП молодого человека задержали инспекторы ГИБДД, которые выяснили, что он угнал автомобиль.

    В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Накануне в Москве неизвестный угнал Porsche Macan за 6,7 млн рублей. Преступление было совершено на стоянке торгового центра на Рублевском шоссе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщает «Газета.Ru».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #калининград #авто #bmw #угон
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