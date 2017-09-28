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Житель Калининграда выплатит 28 млн рублей за взятку
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    Житель Калининграда выплатит 28 млн рублей за взятку

    11:26  28 Сентября 2017
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    Житель Калининграда выплатит 28 млн рублей за взятку

    Калининград, 28 сентября. Жителя Калининграда осудили за попытку передать взятку чиновнику Ростехнадзора через посредника.

    В соответствии с информацией регионального управления Следственного комитета, калининградец хотел поспособствовать победе коммерческой организации в конкурсе на разработку проекта капремонта автодороги «Калининград – Полесск».

    Мужчина обратился к экс-замначальника отдела по надзору за промышленной безопасностью областного отдела Росттехнадзора с просьбой передать деньги сотрудникам конкурсного агентства.

    Во время передачи 700 тысяч рублей мужчину задержала полиция. Его приговорили к лишению свободы сроком на год и три месяца. Кроме этого, суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 28 млн рублей.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #калининград
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