Житель Калининграда выплатит 28 млн рублей за взятку

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Калининград, 28 сентября. Жителя Калининграда осудили за попытку передать взятку чиновнику Ростехнадзора через посредника.

В соответствии с информацией регионального управления Следственного комитета, калининградец хотел поспособствовать победе коммерческой организации в конкурсе на разработку проекта капремонта автодороги «Калининград – Полесск».

Мужчина обратился к экс-замначальника отдела по надзору за промышленной безопасностью областного отдела Росттехнадзора с просьбой передать деньги сотрудникам конкурсного агентства.

Во время передачи 700 тысяч рублей мужчину задержала полиция. Его приговорили к лишению свободы сроком на год и три месяца. Кроме этого, суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 28 млн рублей.