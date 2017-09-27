В Калининграде ищут девочку-подростка из социального центра

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Калининград, 27 сентября. Правоохранительные органы Калининграда ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из социального центра и не вернулась.

Сообщается, что девочка накануне самовольно покинула центр «Колосок» в Багратионовске и с тех пор о ее местоположении ничего не известно. В полиции полагают, что в настоящее время она может находиться в Калининграде.

На вид подростку 15-17 лет, глаза карие, волосы темные. Была одета куртку синего цвета, синие кроссовки и синие брюки.