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В Калининграде ищут девочку-подростка из социального центра
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    В Калининграде ищут девочку-подростка из социального центра

    20:30  27 Сентября 2017
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    В Калининграде ищут девочку-подростка из социального центра

    Калининград, 27 сентября. Правоохранительные органы Калининграда ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из социального центра и не вернулась.

    В Калининграде ищут девочку-подростка из социального центра

    Сообщается, что девочка накануне самовольно покинула центр «Колосок» в Багратионовске и с тех пор о ее местоположении ничего не известно. В полиции полагают, что в настоящее время она может находиться в Калининграде.

    На вид подростку 15-17 лет, глаза карие, волосы темные. Была одета куртку синего цвета, синие кроссовки и  синие брюки.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #калининград #подросток #девочка #поиски
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