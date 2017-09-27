Калининградца оштрафовали на 28 млн рублей за дачу взятки чиновнику

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Калининград, 27 сентября. Жителя Калининграда оштрафовали на 28 млн рублей за попытку дать взятку городскому чиновнику, а также приговорили к году и трем месяцам лишения свободы.

Следствие установило, что местный житель договорился о передаче госслужащему взятки на 1 млн рублей, если тот обеспечит победу одной из фирм на разработку проектной документации капремонта автодороги «Калининград-Полесск». Мужчина был задержан при передаче первого транша денежного вознаграждения в размере 700 тыс. рублей. Подсудимый полностью признал свою вину и согласился на сделку со следствием, чтобы получить более мягкий приговор.