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Политика
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Дайвер нашел труп мужчины, ныряя с аквалангом у берегов Балтийска
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    Дайвер нашел труп мужчины, ныряя с аквалангом у берегов Балтийска

    19:17  26 Сентября 2017
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    Дайвер нашел труп мужчины, ныряя с аквалангом у берегов Балтийска

    Балтийск, 26 сентября. Дайвер обнаружил тело мужчины, ныряя с аквалангом недалеко от Балтийска. Ныряльщик наткнулся на труп на глубине 12-13 метров.

    «Заявитель — дайвер, сообщил, что в воде обнаружил тело, предположительно мужчины. На происшествие назначены службы полиции, скорой медицинской помощи, единая дежурно-диспетчерская служба и ЦУКС», — сообщает сообщество «112» в соцсети «ВКонтакте».

    Что стало причиной смерти мужчины, чье тело нашел дайвер, неизвестно. На место происшествия уже выдвинулись сотрудники полиции, обстоятельства инцидента уточняются.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #тело #море #балтийск #дайвер
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