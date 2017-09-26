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Политика
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Экономика
Совфед принял поправки по калининградской ОЭЗ
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    Совфед принял поправки по калининградской ОЭЗ

    18:46  26 Сентября 2017
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    Совфед принял поправки по калининградской ОЭЗ

    Москва, 26 сентября. Совет Федерации России поддержал поправки в законопроект об Особой экономической зоне Калининграда. Об этом сообщил во вторник сенатор от Калининградской области Алексей Коротков по итогам заседания комитета СФ по экономической политике.

    «Целью является устойчивое повышение качества жизни населения, развитие экономического потенциала, привлечение инвестиций, упрощение процесса ведения предпринимательской деятельности, а также создание финансовой базы для ускоренного развития  региона», — цитирует он текст пояснительной записки.

    Совфед принял поправки по калининградской ОЭЗ

    Отметим, что поправки отменяют утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, а также вводят электронные визы для иностранных граждан в Калининградской области.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #калининград #совфед #закон #оэз #поправки
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