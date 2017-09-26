Калининградец случайно убил человека, разнимая дерущихся

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Калининград, 26 сентября. Житель Калининграда случайно убил человека, когда пытался разнять двух дерущихся мужчин. Трагический инцидент произошел на городском рынке.

Заметив драку поставщика зелени и пьяного грузчика, калининградец решил вмешаться и остановить потасовку. Он оттолкнул в сторону одного из участников конфликта, однако не рассчитал силу, в результате чего мужчина упал на землю и ударился головой об асфальт. Полученная им черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью. В тот же день пострадавший скончался. Полиция уже возбудила дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».