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Новости Сирии
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Общество
Калининградец случайно убил человека, разнимая дерущихся
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    Калининградец случайно убил человека, разнимая дерущихся

    18:10  26 Сентября 2017
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    Калининградец случайно убил человека, разнимая дерущихся

    Калининград, 26 сентября. Житель Калининграда случайно убил человека, когда пытался разнять двух дерущихся мужчин. Трагический инцидент произошел на городском рынке.

    Калининградец случайно убил человека, разнимая дерущихся

    Заметив драку поставщика зелени и пьяного грузчика, калининградец решил вмешаться и остановить потасовку. Он оттолкнул в сторону одного из участников конфликта, однако не рассчитал силу, в результате чего мужчина упал на землю и ударился головой об асфальт. Полученная им черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью. В тот же день пострадавший скончался. Полиция уже возбудила дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #убийство #калининград #драка
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