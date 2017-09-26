Полиция разыскивает 14-летнюю школьницу в Калининграде

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Калининград, 26 сентября. Полиция разыскивает 14-летнюю школьницу, Дарью Тимофееву, жительницу Калининграда.

Дарья, проживающая на улице Аксакова, 25 сентября ушла из дома в неизвестном направлении. Родным о том, куда направляется, несовершеннолетняя девушка не сообщила. До сих пор о ее месте нахождения ничего не известно. Полиция объявила в розыск пропавшую.

По сообщению пресс-службы УМВД по Калининградской области, школьница, когда уходила из дома, была одета в голубую куртку, бардовые кроссовки и черные джинсы. С собой она взяла черный рюкзак с узором оранжевого цвета.

Тех, кто видел Дарью или имеет информацию о ее настоящем местоположении, просят незамедлительно звонить в полицию по телефонам 102 или 112.