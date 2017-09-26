Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума
Происшествия
Полиция разыскивает 14-летнюю школьницу в Калининграде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция разыскивает 14-летнюю школьницу в Калининграде

    13:17  26 Сентября 2017
    30

    Полиция разыскивает 14-летнюю школьницу в Калининграде

    Калининград, 26 сентября. Полиция разыскивает 14-летнюю школьницу, Дарью Тимофееву, жительницу Калининграда.

    Дарья, проживающая на улице Аксакова, 25 сентября ушла из дома в неизвестном направлении. Родным о том, куда направляется, несовершеннолетняя девушка не сообщила. До сих пор о ее месте нахождения ничего не известно. Полиция объявила в розыск пропавшую.

    По сообщению пресс-службы УМВД по Калининградской области, школьница, когда уходила из дома, была одета в голубую куртку, бардовые кроссовки и черные джинсы. С собой она взяла черный рюкзак с узором оранжевого цвета.

    Тех, кто видел Дарью или имеет информацию о ее настоящем местоположении, просят незамедлительно звонить в полицию по телефонам 102 или 112.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ксения Пудовкина
    #калининград #школьница
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101898

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29353

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42672

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22569

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8702
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1470
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        857
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        1161
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        342