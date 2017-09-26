Труп женщины обнаружен на Советском проспекте в Калининграде

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Калининград, 26 сентября. Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области сообщила, что в понедельник в Калининграде было обнаружено тело неизвестной женщины.

Сообщается, что женский труп был найден в канаве около дома №155 по Советскому проспекту. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей. На вид женщине было от 30 до 50 лет.

По словам криминалистов, тело находилось в воде приблизительно трое суток, при этом отмечается, что на теле не имеется признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти.

Причину смерти женщины устанавливает судебно-медицинская комиссия.

Ранее Газета.ру сообщала, что СК возбудил второе уголовное дело после смертельного ДТП в Калининградской области.