Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Тяжелое металлическое ограждение упало на голову 10-летнего ребенка в Братске
Происшествия
Труп женщины обнаружен на Советском проспекте в Калининграде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Труп женщины обнаружен на Советском проспекте в Калининграде

    2:00  26 Сентября 2017
    38

    Труп женщины обнаружен на Советском проспекте в Калининграде

    Калининград, 26 сентября. Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области сообщила, что в понедельник в Калининграде было обнаружено тело неизвестной женщины.

    Сообщается, что женский труп был найден в канаве около дома №155 по Советскому проспекту. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей. На вид женщине было от 30 до 50 лет.

    По словам криминалистов, тело находилось в воде приблизительно трое суток, при этом отмечается, что на теле не имеется признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти.Труп женщины обнаружен на Советском проспекте в Калининграде

    Причину смерти женщины устанавливает судебно-медицинская комиссия.

    Ранее Газета.ру сообщала, что СК возбудил второе уголовное дело после смертельного ДТП в Калининградской области.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Новикова
    #калининград #труп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101342

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29326

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42590

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22398

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8658
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        372
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1418
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        819
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        5529