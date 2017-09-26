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Боксеру-тяжеловесу, забившему в Калининграде человека до смерти, вынесли приговор
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    Боксеру-тяжеловесу, забившему в Калининграде человека до смерти, вынесли приговор

    0:15  26 Сентября 2017
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    Боксеру-тяжеловесу, забившему в Калининграде человека до смерти, вынесли приговор

    Калининград, 26 сентября. Житель Калининграда был признан виновным за убийство в уличной драке молодого человека. Отмечается, что осужденный является известным боксером-тяжеловесом, завоевавшим клубный кубок Германии в 2015 году.

    Инцидент произошел в августе 2016 года возле одного из калининградский «Макдональдсов». Обвиняемый вступил в перепалку с двумя молодыми людьми; ссора быстро переросла в драку. Владея навыками бокса, он нанес смертельный удар одному из молодых людей.

    Суд признал боксера виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть. Он был приговорен к девяти годам тюремного заключения. Также суд обязал его выплатить два миллиона рублей компенсации вдове погибшего.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #суд #калининград #боксер
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