Боксер из Калининграда получил 9 лет тюрьмы за убийство у «Макдональдса»

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Калининград, 25 сентября. Боксер из Калининграда получил девять лет тюрьмы за убийство во время драки у «Макдональдса», сообщили в суде Центрального района Калининграда.

Конфликт между боксером Владимиром Ивановым и другим мужчиной произошел возле городского ресторана фаст-фуда «Макдональдс». Мастер спорта отправил в накаут оппонента и решил оттащить его на газон.

В это время к спортсмену подбежал знакомый побитого мужчины. Ему боксер также нанес несколько ударов, которые привели к летальному исходу.

Суд признал Иванова виновным. Боксер приговорен к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить вдове погибшего два миллиона рублей.