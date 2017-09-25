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Общество
Боксер из Калининграда получил 9 лет тюрьмы за убийство у «Макдональдса»
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    Боксер из Калининграда получил 9 лет тюрьмы за убийство у «Макдональдса»

    17:52  25 Сентября 2017
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    Боксер из Калининграда получил 9 лет тюрьмы за убийство у «Макдональдса»

    Калининград, 25 сентября. Боксер из Калининграда получил девять лет тюрьмы за убийство во время драки у «Макдональдса», сообщили в суде Центрального района Калининграда.

    Конфликт между боксером Владимиром Ивановым и другим мужчиной произошел возле городского ресторана фаст-фуда «Макдональдс». Мастер спорта отправил в накаут оппонента и решил оттащить его на газон. 

    В это время к спортсмену подбежал знакомый побитого мужчины. Ему боксер также нанес несколько ударов, которые привели к летальному исходу.

    Боксер из Калининграда получил 9 лет тюрьмы за убийство у «Макдональдса»

    Суд признал Иванова виновным. Боксер приговорен к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить вдове погибшего два миллиона рублей.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #убийство #калининград #драка #боксер #наказание
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