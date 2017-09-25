Калининградский врач отсудил у пациентки 20 тысяч рублей за оскорбления

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Калининград, 25 сентября. Жительница Калининграда заплатит врачу 20 тысяч рублей за оскорбления, избиение и разорванную рубашку, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Врач отсудил у пациентки 20 тысяч рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда. Как отметили в суде, прошлым летом женщина публично оскорбила его, а потом ударила и разорвала на нем рубашку.

«Кроме того, ответчица распространяла в больнице сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина», — уточнили в суде.

Пациентку оштрафовали за буйное поведение. Однако после этого врач обратился в районный суд, чтобы взыскать с обидчицы дополнительную сумму денег.