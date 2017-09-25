Главбух больницы в Калининграде похитила 12,5 млн из бюджета

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Калининград, 25 сентября. Главный бухгалтер калининградской больницы похитила из бюджета 12,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда.

Как установили следователи, главный бухгалтер калининградской больницы начисляла заработную плану несуществующим работникам медучреждения. Отмечается, что каждый раз она также увеличивала размер сумм.

Начисление ложных зарплат она осуществляла с января 2014-го по март 2016 года. За этот период она похитила их бюджета более 12,5 миллиона рублей.