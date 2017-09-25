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Главбух больницы в Калининграде похитила 12,5 млн из бюджета
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    Главбух больницы в Калининграде похитила 12,5 млн из бюджета

    15:36  25 Сентября 2017
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    Главбух больницы в Калининграде похитила 12,5 млн из бюджета

    Калининград, 25 сентября. Главный бухгалтер калининградской больницы похитила из бюджета 12,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда.

    Как установили следователи, главный бухгалтер калининградской больницы начисляла заработную плану несуществующим работникам медучреждения. Отмечается, что каждый раз она также увеличивала размер сумм.

    Начисление ложных зарплат она осуществляла с января 2014-го по март 2016 года. За этот период она похитила их бюджета более 12,5 миллиона рублей.

    Главбух больницы в Калининграде похитила 12,5 млн из бюджета

    «Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, поддержав ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. В этом случае а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление», — заметили представители суда.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #больница #калининград #бюджет #хищение #миллионы #главбух
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