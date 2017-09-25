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Новости Сирии
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Директор фирмы в Калининграде пойдет под суд за невыплату зарплаты
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    Директор фирмы в Калининграде пойдет под суд за невыплату зарплаты

    14:51  25 Сентября 2017
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    Директор фирмы в Калининграде пойдет под суд за невыплату зарплаты

    Калининград, 25 сентября. Директор калининградской фирмы пойдет под суд за невыплату заработной платы, сообщили представители регионального следственного управления СК РФ.

    Расследование уголовного дела против 34-летнего директора фирмы в Калининграде завершено. По данным следователей, он нарушил статью о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

    Основной деятельностью фирмы обвиняемого был технической надзор за строительными объектам. Общая сумма задолженности по зарплате составила свыше 47 тысяч рублей. При этом у предприятия имелись достаточные для погашения задолженности средства.

    Директор фирмы в Калининграде пойдет под суд за невыплату зарплаты

    Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #калининград #зарплата #директор
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