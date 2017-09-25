Директор фирмы в Калининграде пойдет под суд за невыплату зарплаты
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Калининград, 25 сентября. Директор калининградской фирмы пойдет под суд за невыплату заработной платы, сообщили представители регионального следственного управления СК РФ.
Расследование уголовного дела против 34-летнего директора фирмы в Калининграде завершено. По данным следователей, он нарушил статью о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.
Основной деятельностью фирмы обвиняемого был технической надзор за строительными объектам. Общая сумма задолженности по зарплате составила свыше 47 тысяч рублей. При этом у предприятия имелись достаточные для погашения задолженности средства.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.