«Крузенштерн» вернулся в Калининград из последнего в 2017 году рейса

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Калининград, 25 сентября. Барк «Крузенштерн» вернулся в порт Калининграда и завершил навигацию 2017 года, сообщили представители пресс-службы БГА РФ.

Парусник завершил свою навигацию в этом году. «Крузенштерн» вернулся в калининградский порт. Там он пробудет около месяца, после чего барк будет отправлен на плановый ремонт на завод в Светлый.

На борту судна находятся 120 курсантов. В ближайший месяц они будут завершать практику и сдавать экзамены.

Российские парусники «Надежда» и «Лукулл» этим летом участвовали в одном из самых престижных международных регат The Tall Ships Races.