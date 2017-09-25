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«Крузенштерн» вернулся в Калининград из последнего в 2017 году рейса
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    «Крузенштерн» вернулся в Калининград из последнего в 2017 году рейса

    11:31  25 Сентября 2017
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    «Крузенштерн» вернулся в Калининград из последнего в 2017 году рейса

    Калининград, 25 сентября. Барк «Крузенштерн» вернулся в порт Калининграда и завершил навигацию 2017 года, сообщили представители пресс-службы БГА РФ.

    Парусник завершил свою навигацию в этом году. «Крузенштерн» вернулся в калининградский порт.  Там он пробудет около месяца, после чего барк будет отправлен на плановый ремонт на завод в Светлый.  

    На борту судна находятся 120 курсантов. В ближайший месяц они будут завершать практику и сдавать экзамены.

    Российские парусники «Надежда» и «Лукулл» этим летом участвовали в одном из самых престижных международных регат The Tall Ships Races.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #калининград #порт #крузенштерн
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