Установлены личности всех погибших в страшной аварии под Калининградом

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Калининград, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Калининградской области установили личности всех людей, которые погибли в страшном ДТП на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров. Об этом сообщили представители областного управления СК Российской Федерации.

Напомним, инцидент произошел 22 сентября. По данным следователей, в районе поселка Солдатово столкнулись микроавтобус и автомобиль Mercedes.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Еще девять пострадавших были госпитализированы.