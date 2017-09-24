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Происшествия
Пожар охватил гостевой дом «Адмирал» в Калининграде
Происшествия
Пожар охватил гостевой дом «Адмирал» в Калининграде
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    Пожар охватил гостевой дом «Адмирал» в Калининграде

    9:57  24 Сентября 2017
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    Пожар охватил гостевой дом «Адмирал» в Калининграде

    Калининград, 24 сентября. Сотрудники пожарной охраны были подняты на тушение пожара, охватившего гостевой дом «Адмирал» на Советском проспекте в Калининграде. Пожар был полностью ликвидирован около полуночи в ночь на 24 сентября.

    Как сообщает управление МЧС России по Калининградской области, пожару был присвоен ранг 1 БИС. Сообщение о возгорании поступило около 20.25. Пламя распространилось по территории около 100 квадратных метров.

    «Для ликвидации последствий пожара была создана группировка сил и средств общей численностью 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 29 человек, 8 единиц техники. Пострадавших при пожаре нет», — сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

    Пожар охватил гостевой дом «Адмирал» в Калининграде

    Сотрудники правоохранительных органов приступили к определению причин пожара. По некоторым данным, причина пожара была не бытовая — на это указывает тот факт, что пламя практически мгновенно распространилось по зданию.

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    Автор: Валентин Меликов
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