Пожар охватил гостевой дом «Адмирал» в Калининграде

В Избранное

Калининград, 24 сентября. Сотрудники пожарной охраны были подняты на тушение пожара, охватившего гостевой дом «Адмирал» на Советском проспекте в Калининграде. Пожар был полностью ликвидирован около полуночи в ночь на 24 сентября.

Как сообщает управление МЧС России по Калининградской области, пожару был присвоен ранг 1 БИС. Сообщение о возгорании поступило около 20.25. Пламя распространилось по территории около 100 квадратных метров.

«Для ликвидации последствий пожара была создана группировка сил и средств общей численностью 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 29 человек, 8 единиц техники. Пострадавших при пожаре нет», — сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к определению причин пожара. По некоторым данным, причина пожара была не бытовая — на это указывает тот факт, что пламя практически мгновенно распространилось по зданию.