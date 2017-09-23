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Маршрутка, в которой погибли семь человек под Калининградом, работала без лицензии
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    Маршрутка, в которой погибли семь человек под Калининградом, работала без лицензии

    16:36  23 Сентября 2017
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    Следователи проводят проверку по факту аварии в Калининграде

    Калининград, 23 сентября. Маршрутное такси, столкнувшееся с внедорожником под Калининградом, могло работать без лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

    Следственное управление СК по Калининградской области проводит проверку по факту аварии, в которой погибли семь человек, восемь получили травмы.

    Инцидент произошел 22 сентября на участке автомобильной дороги Калининград — Черняховск — Нестеров. В результате столкновения двух автомобилей семь человек погибли, сообщает СУ СК по Калининградской области.

    Все погибшие — пассажиры и водитель микроавтобуса. Причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу одного из участников движения. Сообщается, что микроавтобус ехал из Калининграда в город Гусев. В салоне транспортного средства находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Кроме этого, часть пассажирских сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе.

    Следователи проводят проверку по факту аварии в Калининграде

    Сейчас следователи выясняют обстоятельства, при которых произошло ДТП, опрашивают свидетелей. Следственным управлением СК по Калининградской области будет затребована вся необходимая документация.

    Ранее врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь.

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    Автор: Алексей Громов
    #жертвы #калининград #авария
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