Врио главы Калининградской области выразил соболезнования семьям погибших в ДТП

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Калининград, 23 сентября. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии под Калининградом.

«Сегодня произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Мои соболезнования – родным и близким погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», — сказал Алиханов.

Он также сообщил, что областному Минздраву поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП.

Ранее Газета.ру сообщала, что под Калининградом создали штаб психологической помощи пострадавшим в аварии.

Напомним, авария произошла накануне на трассе Калининград — Талпаки.