Штаб психологической помощи пострадавшим в ДТП создали под Калининградом

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Калининград, 23 сентября. Штаб психологической помощи создали под Калининградом для пострадавших в масштабном ДТП, в котором погибли семь человек, а еще шестеро получили травмы. Об этом сообщили в администрации города Гусева.

Наиболее вероятной причиной трагедии является выезд автомобиля на встречную полосу. Уже организована доставка людей на опознание, а также к месту госпитализации, — пишет РИА Новости.

Накануне RT сообщало о гибели человека в результате ДТП в Челябинской области.