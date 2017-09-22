Полиция назвала причину ДТП под Калининградом, в котором погибли 7 человек

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Калининград, 22 сентября. Семь человек погибли, шесть получили травмы в ДТП с участием нелегального маршрутного микроавтобуса и автомобиля Merсedes под Калининградом.

Как сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая, по предварительным данным, причиной автокатастрофы послужил выезд на встречную полосу одного из водителей.

По данным местных СМИ, маршрутка направлялась из Калининграда в область. При этом перевозка людей осуществлялась нелегально.

Как сообщила Поставничая РИА Новости, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выехал начальник регионального управления МВД РФ. Она подтвердила, что в автокатастрофе погибли семь человек, еще шестеро пострадали.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие находились в маршрутке. В иномарке находились водитель, его супруга и ребенок. Они не пострадали.