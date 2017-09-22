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Происшествия
Полиция назвала причину ДТП под Калининградом, в котором погибли 7 человек
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    Полиция назвала причину ДТП под Калининградом, в котором погибли 7 человек

    23:39  22 Сентября 2017
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    Полиция назвала причину ДТП под Калининградом, в котором погибли 7 человек

    Калининград, 22 сентября. Семь человек погибли, шесть получили травмы в ДТП с участием нелегального маршрутного микроавтобуса и автомобиля Merсedes под Калининградом.

    Как сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая, по предварительным данным, причиной автокатастрофы послужил выезд на встречную полосу одного из водителей.

    По данным местных СМИ, маршрутка направлялась из Калининграда в область. При этом перевозка людей осуществлялась нелегально.

    Полиция назвала причину ДТП под Калининградом, в котором погибли 7 человек

    Как сообщила Поставничая РИА Новости, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выехал начальник регионального управления МВД РФ. Она подтвердила, что в автокатастрофе погибли семь человек, еще шестеро пострадали.

    Отмечается, что все погибшие и пострадавшие находились в маршрутке. В иномарке находились водитель, его супруга и ребенок. Они не пострадали.

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    Автор: Олеся Волкова
    #дтп #калининград #происшествия #автокатастрофа
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