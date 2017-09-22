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Житель Калининграда скончался под мостом у Королевских ворот
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    Житель Калининграда скончался под мостом у Королевских ворот

    14:59  22 Сентября 2017
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    Житель Калининграда скончался под мостом у Королевских ворот

    Калининград, 22 сентября. Тело неизвестного мужчины обнаружили в канаве под мостом у Королевских ворот в Калининграде. Как сообщили с региональном управлении СК РФ, погибший пролежал в ручье на Литовском валу не менее 12 часов.

    Тело нашли утром в пятницу, 22 сентября. В ходе осмотра места происшествия следователи признаков насильственной смерти не обнаружили.

    На вид погибшему было 20–40 лет. С момента его смерти до обнаружения прошло от 12 до 24 часов. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.

    «В ходе осмотра места происшествия, видимых следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти», — сообщили в СК РФ.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #калининград #тело #труп
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